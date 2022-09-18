ماراثون في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا برعاية سفارة فلسطين وبلدية الغبيري

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إنطلق في العاصمة اللبنانية بيروت سباق الماراثون الثاني إحياء للذكرى الاربعين لمجزرة صبرا وشاتيلا، من أمام مثوى شهداء المجزرة سالكا طريق المدينة الرياضية- سوق الخضار، مرورا بمنطقة صبرا ومن ثم العودة إلى مثوى الشهداء، برعاية سفارة دولة فلسطين وبلدية الغبيري ومشاركة جمعية "أصدقاء فلسطين" في المانيا والأندية الرياضية في بيروت، بعنوان "نركض لحق العودة والقرار 194".وفي نهاية الماراثون، فاز بالمرتبة الأولى العداء خضر أحمد الخضر، والمرتبة الثانية كانت من نصيب العداء محمد قصير، ونالا كأسين ذهبيتين، تقدمة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في بيروت.وحصل جميع المشاركين في الماراثون على ميداليات مقدمة من جمعية أصدقاء فلسطين في ألمانيا.