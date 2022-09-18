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لبنان
شيخ العقل زار راشيا ومنطقتها: سنبقى حلقة الوصل الجامعة ولن نخاصم احداً
Lebanon 24
18-09-2022
|
09:44
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أكد شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى ان "الموّحدين الدروز واسطة العقد والمؤسسون للبلد وسيبقون حلقة الوصل الجامعة بين كل الطوائف ولن يتواجهوا مع احد صونا للوطن، ومهمتنا الجمع لا التفرقة ورسالة الوطنية والاخوّة لا الخصام والتنافر".
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كلام ابي المنى جاء خلال جولة قام بها أمس على عدد من القرى والبلدات في منطقة راشيا، رافقه فيها وفدٌ ضم مشايخ من الجبل وأعضاء في المجلس المذهبي من منطقة راشيا.
وقال ابي المنى بكلمة شكر "سيبقى جبل الشوف ووادي التيم عنوان واحد للاصالة والمعروف لبني معروف، للعيش المشترك الذي بنيناه ايضا مع اخوان وشركاء في الوطنية الجامعة، بهمة قيادة حكيمة واعية عرفت كيف تقود الطائفة في اصعب الظروف كما في مسارات المصالحة والسلم والبناء".
وتوّجه الى الحضور قائلا: "نعتز جميعا بطائفة بني معروف وبشرف الانتماء اليها، وموقعنا اليوم انما يزيدنا فخرا ومجدا كي نحافظ على ارث الطائفة وكي نعطي ما نستطيع ونبني على امجاد من سلف من مشايخ اجلاّء وقادة كبار واصحاب ارث غني بالتوحيد والتقوى والقيم والمبادئ وكل المرتكزات التي نشأت عليها طائفتنا منذ آلاف السنين".
وختم: "مهما اشتدت الصعاب وتخلّت الدولة فنحن متمسكون بإيماننا وقيمنا ومتماسكون في مجتمعنا".
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