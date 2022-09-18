أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل "ذو الفقار العساف" من بلدة "مشى حمود" العكارية، وذلك بعد اصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ من بارودة صيد كان يلهو فيها.

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