Advertisement

لبنان

بيبلوس للطاقة الكهربائية: 362 محضرا بحق سارقي الطاقة

Lebanon 24
18-09-2022 | 10:10
A-
A+
Doc-P-991806-637991182091746995.jpg
Doc-P-991806-637991182091746995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة بيبلوس للطاقة الكهربائية، التابعة لامتياز كهرباء جبيل، أن محاضر الضبط التي سطرتها الشركة، بحق سارقي الطاقة، بلغت حتى اليوم 362 محضرا، موزعة على المشتركين في مناطق: نهر ابراهيم، بلاط، مستيتا، مدينة جبيل، عمشيت، اده، الحلوة وحالات.
Advertisement

واكدت عدم قبولها بمراجعة لاي سارق للطاقة مهما كان وضعه ومهما علا شأنه، مذكرة بأن من وصايا الله العشرة "لا تسرق ولا تكذب".

وجددت دعوتها الى المشتركين ب "إعتماد التقنين الذاتي، في ظل الارتفاع في أسعار المازوت، للتخفيف من كلفة الفاتورة الشهرية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-18
12:57 | 2022-09-18
12:11 | 2022-09-18
12:00 | 2022-09-18
11:39 | 2022-09-18
11:23 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website