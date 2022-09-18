بيبلوس للطاقة الكهربائية: 362 محضرا بحق سارقي الطاقة

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أعلنت شركة بيبلوس للطاقة الكهربائية، التابعة لامتياز كهرباء جبيل، أن محاضر الضبط التي سطرتها الشركة، بحق سارقي الطاقة، بلغت حتى اليوم 362 محضرا، موزعة على المشتركين في مناطق: نهر ابراهيم، بلاط، مستيتا، مدينة جبيل، عمشيت، اده، الحلوة وحالات.واكدت عدم قبولها بمراجعة لاي سارق للطاقة مهما كان وضعه ومهما علا شأنه، مذكرة بأن من وصايا الله العشرة "لا تسرق ولا تكذب".وجددت دعوتها الى المشتركين ب "إعتماد التقنين الذاتي، في ظل الارتفاع في أسعار المازوت، للتخفيف من كلفة الفاتورة الشهرية".