غادرت منزل ذويها ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- ليلى بلال مرجان (مواليد عام 2006، لبنانيّة الجنسيّة)التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة شكّا بتاريخ 12/9/2022، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الهري-شكّا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 541481-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.