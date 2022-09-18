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لبنان

بيرم يلتقي نظيره القطري في القاهرة.. هذا ما اتفق عليه الطرفان

Lebanon 24
18-09-2022 | 11:23
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عقد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، لقاء مهماً جمعه بوزير العمل القطري الدكتور علي بن صليخ المري.
 
وتم خلال اللقاء الاتفاق على خطوات تنفيذية سريعة، تتمثل باستقبال وفد تقني قطري في بيروت يقدم لوزير العمل اللبناني لائحة بالمهارات والمهن والأعمال التي تحتاجها قطر من العمالة اللبنانية، وتفعيل مذكرة التفاهم بين الدولتين، لضمان الوضعية القانونية للعمال.
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كذلك، اجتمع بيرم بالمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري، الذي أثنى على اطلاق الوزير بيرم لمسار ملف التدريب المهني المعجل في مختلف المناطق اللبنانية، متعهداً بتقديم الدعم اللوجستي اللازم لإقامة دورات تدريبية مهنية عدة ذات مستوى رفيع وبشهادة تصدر عن المنظمة ووزارة العمل اللبنانية.

وتخلل حفل افتتاح الدورة الثامنة والاربعين لمؤتمر العمل العربي تقديم درع تكريمية للوزير بيرم.

كذلك، تم تكريم مجموعة من الرواد العرب، منهم شخصيتان من لبنان هما المرحوم خليل شري عن أصحاب العمل (عبر عائلته) والسيد سعد الدين حميدي صقر عن العمال.
 
ومن المزمع أن يلقي بيرم كلمة لبنان في الجلسة المسائية للمؤتمر اليوم.
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