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نفذ محتجون من أهالي بلدة تكريت ومن أصدقاء الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم من حلبا ومن البلدات العكارية كافة، وقفة إحتجاجية أمام بنك "لبنان والمهجر" في ساحة حلبا، احتجاجاً على توقيف الناشطين لمساندتهما الناشطة سالي حافظ في سحب وديعتها من أحد بنوك بيروت، مطالبين بالإفراج عنهما.وعلق المحتجون صورة الناشطين الموقوفين على مدخل البنك، كما رددوا الأغاني الثورية عبر مكبرات الصوت، وذلك وسط إجراءات أمنية للجيش في ساحة حلبا.وأكد المحتجون أن التصعيد سيبدأ من يوم غد عبر تحركات في الشارع حتى الافراج عن الموقوفين.