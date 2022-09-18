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لبنان

بيانٌ من هيئة إدارة السّير بشأن تسجيل السيارات.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 12:11
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أعلنت هيئة إدارة السير والاليات والمركبات، في بيان، أنه "نظراً لنفاد بعض المستلزمات الاساسية للعمل، لا سيما رخص السير ولوحات التسجيل الآمنة، فإن معاملات تسجيل السيارات كافة ستتوقف لهذا الاسبوع".
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ووفقاً للهيئة، فإنها "تعتذر عن استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات كافة، مشيرة إلى أنها ستفتح أبوابها نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع لكافة معاملات السوق ونهار الخميس لإجراء انواع الكشف الميكانيكي كافة على الآليات، على أن تُجرى امتحانات السّوق نهاري الاربعاء والخميس كالمعتاد".
 
وختمت الهيئة بيانها مُعلنة عن أنها ستُصدر بيانات حول طبيعة العمل للأسابيع المقبلة في الأوقات المُناسبة.
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