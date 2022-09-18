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لبنان

خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل توقّفت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-09-2022 | 12:57
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، إنّ أغلب المصارف قد لا تُتيح للمواطنين يوم غدٍ الإثنين سحب الدولار من الصرافات الآلية بناء للتعميم رقم 161، وذلك بسبب الإضراب الذي يشهده القطاع.
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ولفتت المصادر إلى أنه اعتباراً من صباح الغد، ستُبلغ إدارات المصارف فروعها كافّة ما إذا كانت عمليات سحوبات الدولار استناداً للتعميم ستبقى مستمرة أم لا، مضيفة: "حتى الآن، فإنّ التوجه هو توقيف السحوبات حتى استئناف المصارف عملها".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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