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لبنان
ما هي آخر أرقام كورونا في لبنان؟
Lebanon 24
18-09-2022
|
14:20
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1213902، كما تم تسجيل حالتي وفاة".
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