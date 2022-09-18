ما هي آخر أرقام كورونا في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1213902، كما تم تسجيل حالتي وفاة".

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