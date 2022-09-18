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لبنان

جديد ملف تشكيل الحكومة.. هل من أمور إيجابية؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 14:26
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نقلت قناة "المنار" عن مصادر سياسيّة قولها إنه "من المفترض أن يتراجع منسوب النكد السياسي الذي يعدّ أبرز العوائق أمام تشكيل الحكومة"، مشيرة إلى أن "القرار الجدّي بتشكيل الحكومة ولو قبل وقتٍ قصيرٍ من انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال، اتخذ قبل فترة قصيرة"، مضيفة: "ما أجّل الأمر هو المناكفات السياسية التي حصلت في الآونة الأخيرة".
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ولفتت المصادر إلى أن "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أكد في لقائه الأخير مع عون على حكومة مؤلفة من 24 وزيراً بينما أصرّ عون على حكومة من 30 وزيراً". 

ورأت المصادر أن التشبث بالرأي لا يعني أن الحكومة لن تُولد، موضحة أن "ميقاتي بات يرى الحكومة الجديدة ضرورة في حال حصول الفراع الرئاسي، لأن المعركة الدستورية وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال في حينه قد فتحت النار عليها في وقتٍ باكر". 

مع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ "ولادة حكومة جديدة يراها الرئيس عون ضرورية أيضاً لأنه لا يقبل استبدال الرئاسة الاولى بفراغ تديره حكومة تسير كيفما يريد خصوم عهده".

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