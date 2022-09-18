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لبنان

توترٌ عند مدخل صيدا.. ماذا يحصل؟ (صور)

Lebanon 24
18-09-2022 | 14:32
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وقع، مساء اليوم الأحد، إشكال فردي قرب ملعب صيدا البلدي، ما أدى إلى وقوع 5 جرحى.

وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف على نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة.
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