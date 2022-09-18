توترٌ عند مدخل صيدا.. ماذا يحصل؟ (صور)

وقع، مساء اليوم الأحد، إشكال فردي قرب ملعب صيدا البلدي، ما أدى إلى وقوع 5 جرحى.



وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف على نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

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