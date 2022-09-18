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لبنان

تفاصيل تُكشف.. كيف سيصل الفيول الإيراني إلى لبنان؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 15:00
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قالت مصادر في وزارة الطاقة والمياه لقناة الـ"LBCI" أنّ الفيول الذي سيحصل عليه لبنان من إيران سيكون هبة ولن يكون تبادلاً تجارياً"، مضيفة: "الهبة لا تتعرض لعقوبات بينما التبادل التجاري قد يعرض لبنان لذلك".
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ولفتت المصادر إلى أنه "من الصعب جداً اعتماد الحالة الثانية"، مشيرة إلى أنه قد لا يتم تحقيق أي توافق داخلي بشان تبادل الخدمات مع إيران مثلما حصل في الاتفاق بين لبنان والعراق.
 
ورداً على سؤال حول كيفية وصول الفيول الإيراني إلى لبنان بحال إتمام الاتفاق، فقد تحفظت المصادر عن التفاصيل، مشيرة إلى أنّ الأمر متروكٌ للإيرانيين. 
 
 
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