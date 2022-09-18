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لبنان

ميقاتي وصل إلى بريطانيا لتمثيل لبنان غداً في مراسم تشييع الملكة إليزابيث

Lebanon 24
18-09-2022 | 15:28
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بريطانيا لتمثيل لبنان غداً في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية.
 
وشارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات في القاء نظرة الوداع على نعش الملكة بعد ظهر اليوم في قاعة ويستمنستر.
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كذلك، دوّن الرئيس ميقاتي في سجل التعازي الكلمة الآتية: "باسمي وباسم الشعب اللبناني، ومع الملايين في كل أنحاء العالم ، نحيي ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزًا للإخلاص والالتزام الوطنيين للمملكة المتحدة. نعرب عن خالص تعازينا لجلالة الملك تشارلز الثالث ولعقيلته جلالة الملكة ولجميع أفراد العائلة المالكة".
 
ومساء اليوم، شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.
 
 
 
 
 
 
 
 
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