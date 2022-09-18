الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

Advertisement

"بتاريخ 19 / 8 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 11.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز ويارون.- ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19 /9 / 2022 ما بين الساعة 6.00 وحتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 18،19 و20 / 9 / 2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: العاقورة، اللقلوق وتنورين، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.- بتواريخ 20،19،16،15 و28 /9 /2022 ما بين الساعة 8,00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.- ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 13 /9 /2022 ولغاية 23 /9/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ــــ غوسطا تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.- ستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من 12 / 9 / 2022 ولغاية 29 / 9 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في مجمع الحريري – كفرفالوس، حقل رماية ثكنة داني حرب ــــ غوسطا، حقل تدريب مزرعة حنوش ــــ حامات، ومنشآت الزهراني، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة".