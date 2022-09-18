انتشارٌ مُسلح في مخيم الرشيدية.. ما القصّة؟

شهد مخيم الرشيدية - صور، مساء الأحد، إشكالاً فردياً تطور إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شخصٍ بجروح.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد سُجل عقب الاشكال توتر وظهور مسلح، وقد دعا الأهالي المعنيين للتدخل فوراً وضبط الوضع.