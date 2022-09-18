Advertisement

لبنان

انتشارٌ مُسلح في مخيم الرشيدية.. ما القصّة؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 17:08
A-
A+
Doc-P-991865-637991430021038083.jpg
Doc-P-991865-637991430021038083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد مخيم الرشيدية - صور، مساء الأحد، إشكالاً فردياً تطور إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شخصٍ بجروح.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد سُجل عقب الاشكال توتر وظهور مسلح، وقد دعا الأهالي المعنيين للتدخل فوراً وضبط الوضع.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة
lebanon 24
19/09/2022 01:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي وصل إلى بريطانيا لتمثيل لبنان غداً في مراسم تشييع الملكة إليزابيث
lebanon 24
19/09/2022 01:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل تُكشف.. كيف سيصل الفيول الإيراني إلى لبنان؟
lebanon 24
19/09/2022 01:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي آخر أرقام كورونا في لبنان؟
lebanon 24
19/09/2022 01:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم الرشيدية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:16 | 2022-09-18
16:57 | 2022-09-18
16:56 | 2022-09-18
16:37 | 2022-09-18
16:24 | 2022-09-18
16:02 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website