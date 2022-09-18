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لبنان
انتشارٌ مُسلح في مخيم الرشيدية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
18-09-2022
|
17:08
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شهد مخيم الرشيدية - صور، مساء الأحد، إشكالاً فردياً تطور إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شخصٍ بجروح.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24" في الجنوب
، فقد سُجل عقب الاشكال توتر وظهور مسلح، وقد دعا الأهالي المعنيين للتدخل فوراً وضبط الوضع.
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