بقيت الإتهامات بوجود مخطط منسق لعمليات إقتحام المصارف مجرد كلام غامض دون الكشف عن أي إثباتات تُشير إلى الجهة التي تقف وراء تلك العمليات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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