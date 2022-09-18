"نواب التغيير": لا نصاب لفرنجية وباسيل وجعجع

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يلتقي النواب التغييريون عند الثالثة من بعد الظهر اليوم للتباحث في تسمية مرشحين للرئاسة الاولى، تمهيداً للتوصل الى اسم واحد لتأمين نصاب، واشارت النائب بولا يعقوبيان ان النواب الـ13 لن يؤمنوا النصاب لانتخاب سليمان فرنجية او جبران باسيل او سمير جعجع.