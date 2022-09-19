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لبنان

لماذا ألغى باسيل كلمته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2022 | 01:15
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على الرغم من أن النائب جبران باسيل كان قد سجل اسمه بين طالبي الكلام في جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة الموازنة العامة، إلا إنه عزف عن الكلام.

وربطت مصادر في "التيار الوطني الحر" عزوف باسيل عن القاء كلمته بوجود اشارات عن انفراجات في ملف تشكيل الحكومة، ما حتّم الغاء الكلمة التي كانت ستكون "نارية"، بحسب وصف المصادر.

في المقابل، وفيما يكثر "الحديث والتهويل" عن فوضى أمنية متوقعة بعد ما حصل يوم الجمعة في عدد من المصارف، قالت مصادر نيابية تعليقا على موعد جلسة درس اقرار الموازنة الاثنين المقبل "خلينا نحكي يوم بيوم ما حدا بيعرف شو بيصير". وفي السياق ذاته اكدت مراجع معنية ان "التهويل الامني" مبالغ فيه وان الوضع مضبوط والقوى الامنية والعسكرية مستمرة في معالجة اي خلل قد يحصل.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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