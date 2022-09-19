مرشح رئاسي "مستعد" لتلبية مطالب خصمه؟

في ظل التنافس الكبير بين المرشحين للانتخابات الرئاسية اللبنانية، يبدو ان هناك قناعة لدى بعض الافرقاء بضرورة ارضاء بعضهم البعض للحصول على الدعم المناسب في هذا الاستحقاق.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "احد المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية أبدى في جلسة خاصة استعداده لتلبية شروط احد خصومه السياسيين ومطالبه اذا كان هذا الامر يؤدي الى دعمه".

وترى المصادر "ان هذا التوجه موجود ايضا لدى اكثر من مرشح لكنه لم يتم التعبير عنه بهذه الصراحة والوضوح، خصوصا ان علاقة الخصمين المقصودين كانت في غاية السوء في السنوات الماضية".