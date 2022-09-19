سوريا "على الخط" في هذا الملف

في اطار اعادة تحريك ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، يبدو، بحسب المعلومات، ان الجانب السوري مهتم الى درجة كبيرة بهذه الخطوة لاسباب سياسية مرتبطة به.

وتقول المصادر "إن تنسيقاً واسع النطاق يحصل بين الدولة السورية وبعض القوى السياسية اللبنانية والمعنيين بالملف في لبنان، وذلك من اجل زيادة فاعلية عملية العودة.

وتقول المصادر"ان دمشق ترغب بتزخيم عودة النازحين من لبنان بالتوازي مع تطور وتحسن العلاقات مع تركيا التي من المتوقع ان يعود منها عدد كبير جدا من اللاجئين، لان هذا الملف سيعود عليها بمكاسب سياسية عدة".