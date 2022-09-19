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لبنان

لليوم الرابع على التوالي امرأة تقطع الطريق في طرابلس... ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
19-09-2022 | 02:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احدى السيدات،  لليوم الرابع على التوالي، بقطع الطريق في محلة الزاهرية في طرابلس احتجاجاً على استمرار توقيف الثائر جونسينا وزميله، بعد اقتحامهما مصرف  "لبنان والمهجر" في بيروت مساندة للناشطة سالي حافظ.
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جونسينا

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