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لبنان

قطع الطريق الدولي في البداوي.. والسبب؟

Lebanon 24
19-09-2022 | 02:34
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قطع عدد من الاهالي الطريق الدولي في البداوي بالعوائق وحاويات النفابات احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وانقطاع المياه منذ اسابيع عن المنطقة. 

وتسبب قطع الطريق بازدحام خانق في المنطقة وعلى الطرقات الفرعية التي جرى تحويل السير اليها.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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