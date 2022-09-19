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لبنان
خبرٌ إيجابي بشأن سحب الدولار.. هذا ما سيحدُث خلال ساعات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-09-2022
|
02:43
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قالت مصادر مصرفيّة لـ
"لبنان24"
، اليوم الإثنين، إنّ بعض المصارف اتخذت قراراً صباح اليوم بالسماح للمواطنين بسحب الدولار من الصرافات الآلية على سعر منصة "صيرفة"، استناداً للتعميم رقم 161.
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ووفقاً للمصادر، فإنّ عمليات السحوبات طبيعية رغم الإضراب الذي يشهده القطاع المصرفي، موضحة أن "تلك الخطوة إيجابية جداً وهي تنفع المواطنين بشكل عام، وتجعلهم يحصلون على أموالهم رغم الإضراب".
ولفتت المصادر إلى أنّ إمكانية سحب الدولار ستبقى مستمرة حتى الساعة 12.30 ظهراً، وذلك مثلما جرت العادة في أيام العمل الطبيعيّة.
في غضون ذلك، ووسط وجود مُعطيات عن إمكانية تكرار حوادث "اقتحامات المصارف" بعد إنتهاء الإضراب الذي بدأ ضمن القطاع، اليوم الإثنين، أعرَبت مصادر مُراقبة عن مخاوفها من حصولِ إشكالاتٍ بين المُودعين وعناصر القوى الأمنية وذلكَ في حال انتشار تلكَ الأخيرة عند مداخل المصارف خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً للمعلومات، فإن التريّث بشأن تلك الخُطوة ما زال قائماً، في حين أشارت المصادر إلى أن بعض إدارات المصارف لم تتبلغ حتى حينه بأيّ قرارٍ على هذا الصعيد، علماً أن تلك الخطوة ما زالت قيد الدّرس في الوقت الراهن.
إلى ذلك، أشارت معطيات أخرى إلى أنّ مُوظفي المصارف باتوا يتناوبون في ما بينهم على العمل خلال الفترة الأخيرة إذ أن نسبة الإشغال ضمن الفروع لم تكن مُكتملة في الأيام الأخيرة التي سبقت خطوة "الاقتحامات". مع هذا، فقد نشطت اتصالاتٌ جديّة بين مجموعات الموظفين بين يومي الجمعة والأحد، تشير إلى وجودِ مخاوف من حصول "اقتحامات جديدة"، وقد يتمّ الطلب من الإدارات اتخاذ إجراءات لوجستيّة معينة تضمنُ للموظفين الحماية اللازمة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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