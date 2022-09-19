رسالة إلى نواب "التغيير".. ماذا فيها؟

تبلغ عددٌ من نواب "التغيير" مؤخراً رسائل من ناشطين مواكبين لحراكهم، تُطالبهم بطرح أسئلة على المعنيين بشأن تعداد النازحين واللاجئين السوريين في لبنان، والكشف عن الأعداد الحقيقية لهؤلاء.

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