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لبنان

رسالة إلى نواب "التغيير".. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2022 | 03:30
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تبلغ عددٌ من نواب "التغيير" مؤخراً رسائل من ناشطين مواكبين لحراكهم، تُطالبهم بطرح أسئلة على المعنيين بشأن تعداد النازحين واللاجئين السوريين في لبنان، والكشف عن الأعداد الحقيقية لهؤلاء. 
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وبحسب المصادر المتابعة، فإن هؤلاء الناشطين طالبوا النواب بضرورة أن تكون تلك الأسئلة موجّهة عبر النواب ومن خلال الوزارات المعنية، وذلك لاعتبارات عديدة: أولها أمنية ثانيها اقتصادية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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