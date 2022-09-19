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لبنان

ترّقبوا.. ما الذي سيفعلُه مصرف لبنان اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2022 | 03:45
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أكّدت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" إن "البنك المركزي سيُصدر اليوم الإثنين تسعيرة جديدة لسعر دولار صيرفة"، مشيرة إلى أنّ التسعيرة قد تُناهز الـ30 ألف ليرة أو أقل بقليل".
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ولفتت المصادر إلى أن "مصرف لبنان مُستمرّ بتزويد المصارف بالدولارات بناء للتعاملات المعتادة"، مؤكدة أنه "لا صحة لأي كلام عن توقف المنصة عن العمل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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