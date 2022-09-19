ترّقبوا.. ما الذي سيفعلُه مصرف لبنان اليوم؟

أكّدت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" إن "البنك المركزي سيُصدر اليوم الإثنين تسعيرة جديدة لسعر دولار صيرفة"، مشيرة إلى أنّ التسعيرة قد تُناهز الـ30 ألف ليرة أو أقل بقليل".

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