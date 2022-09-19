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لبنان
هذا ما فعله مكتومو القيد في وادي خالد...
Lebanon 24
19-09-2022
|
02:59
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عمد عدد من مكتومي القيد في منطقة وادي خالد الحدودية على قطع الطريق المؤدية الى الوادي مطالبين بـ "إنصافهم واعطائهم الجنسية اللبنانية المستحقة لهم"، وهم من الذين سقطت اسماؤهم سهوا من مرسوم التجنيس العام 1994، ويبلغ عددهم نحو 700 شخص.
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واكد المعتصمون أن "الجنسية اللبنانية حق مكتسب لهم اسوة باخوتهم وابناء عمومتهم واقربائهم الذين شملهم المرسوم، ورغم المطالبات المتكررة الا انهم لا يزالون مكتومي القيد ولم يمنحوا حتى الان الجنسية اللبنانية المستحقة لهم ابا عن جد."
المصدر:
الوكالة الوطنية
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