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لبنان

لا تحاولوا سلوك طريق البيرة- عكار!

Lebanon 24
19-09-2022 | 03:28
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 قطع محتجون طريق البيرة- عكار كلياً بالعوائق الحديدية "احتجاجاً على توقيف الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم ".

وأكدوا أن "الطريق ستبقى مقطوعة إلى حين الإفراج عن الناشطين" .
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المصدر: الوكالة الوطنية
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