لا تحاولوا سلوك طريق البيرة- عكار!

قطع محتجون طريق البيرة- عكار كلياً بالعوائق الحديدية "احتجاجاً على توقيف الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم ".



وأكدوا أن "الطريق ستبقى مقطوعة إلى حين الإفراج عن الناشطين" .

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