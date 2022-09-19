نائب "عونيّ": ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر

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أكد النائب اسعد درغام أن "الإيجابية في مسألة تأليف الحكومة جدية، وان مساحة الخلافات باتت ضيقة جداً"، وقال: "لا يزال هناك بعض التفاصيل التي لن تكون عائقاً امام التأليف".وتوقع درغام في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان"، "ولادة الحكومة العتيدة بتعديلات طفيفة على حكومة تصريف الاعمال قبل نهاية الشهر الحالي، إذا بقيت الأمور على المنحى الذي تسلكه".وحول التعديلات التي ستطرأ، أكد درغام "استبدال وزيري المالية والمهجرين قد يكون صحيحاً، أما موضوع وزير الاقتصاد فمتروك لما ستؤول إليه المشاورات بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي، ولكنه لن يكون عائقاً أمام التأليف"، وأضاف: "يبدو ان الرئيس ميقاتي والوزير امين سلام قد اجتمعا وتفاهما".ورداً على سؤال حول الاستحقاق الرئاسي، رأى درغام ان "للعامل الخارجي دوره في موضوع رئاسة الجمهورية، لا سيما وأن المجلس عبارة عن مجموعة أقليات، لذلك لا بدّ من الوصول إلى تسوية داخلية للاتفاق على رئيس جديد توافقي".وكشف عن "اجتماع لتكتل لبنان القوي غداً سيتطرق الى الاستحقاقات المقبلة وفي طليعتها الملف الرئاسي".وعما إذا كان التيار سيوافق على تعديل دستوري يسمح بإيصال قائد الجيش العماد جوزاف عون الى سدة الرئاسة، قال: "من المبكر الحديث عن هذه الأمور، ولا لقاءات ثلاثية اميركية فرنسية سعودية في واشطن حتى الساعة".وعن زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى طرابلس، نفي درغام ان تكون "في إطار الزكزكات او توجيه الرسائل السياسية لأي جهة"، وقال: "كانت مقررة منذ فترة، وهي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها باسيل الى المناطق اللبنانية كافة".