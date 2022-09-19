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لبنان

صفيحة البنزين تتخطى عتبة الـ700 الف ليرة.. ماذا عن الغاز والمازوت؟

Lebanon 24
19-09-2022 | 03:57
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 6000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 6000 ليرة والمازوت 8000 ليرة والغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 685000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 701000 ليرة
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المازوت 835000 ليرة

الغاز 390000 ليرة
 
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