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لبنان

بيان من الجيش... هذا ما سيحصل في مناطق عدة

Lebanon 24
19-09-2022 | 04:57
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه  البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19 / 9 / 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 19.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية تربل ــ الشمال وفي جرد العاقورة ــ حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة".
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وفي بيان آخر اعلنت انه "بتاريخ 19 / 8 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 11.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز ويارون".

وفي بيان ثالث، اعلنت "ان وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 19 /9 / 2022 ما بين الساعة 6.00 وحتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

وافادت في بيان آخر انه ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19،18 و20 / 9 / 2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: العاقورة، اللقلوق وتنورين، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

وافادت في بيان خامس بانه "بتواريخ 20،19،16،15 و28 /9 /2022 ما بين الساعة 8,00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

كما اعلنت في بيان سادس "ان وحدة من الجيش ستقوم  اعتباراً من تاريخ 13 /9 /2022 ولغاية 23 /9/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ــــ غوسطا تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".

وفي بيان اخير افادت بانه "ستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من 12 / 9 / 2022 ولغاية 29 / 9 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في مجمع الحريري – كفرفالوس، حقل رماية ثكنة داني حرب ــــ غوسطا، حقل تدريب مزرعة حنوش ــــ حامات، ومنشآت الزهراني، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة".
 
كذلك أعلنت في بيان سابع، أن "القوات الجوية ستقوم بتواريخ: 19، 20، 21، 22 / 9 / 2022 اعتباراً من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، القليعات وبيروت".
المصدر: الوكالة الوطنية
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