بيان من الجيش... هذا ما سيحصل في مناطق عدة

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19 / 9 / 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 19.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية تربل ــ الشمال وفي جرد العاقورة ــ حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة".وفي بيان آخر اعلنت انه "بتاريخ 19 / 8 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 11.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز ويارون".وفي بيان ثالث، اعلنت "ان وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 19 /9 / 2022 ما بين الساعة 6.00 وحتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وافادت في بيان آخر انه ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19،18 و20 / 9 / 2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: العاقورة، اللقلوق وتنورين، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وافادت في بيان خامس بانه "بتواريخ 20،19،16،15 و28 /9 /2022 ما بين الساعة 8,00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".كما اعلنت في بيان سادس "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتباراً من تاريخ 13 /9 /2022 ولغاية 23 /9/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ــــ غوسطا تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".وفي بيان اخير افادت بانه "ستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من 12 / 9 / 2022 ولغاية 29 / 9 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في مجمع الحريري – كفرفالوس، حقل رماية ثكنة داني حرب ــــ غوسطا، حقل تدريب مزرعة حنوش ــــ حامات، ومنشآت الزهراني، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة".