وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته السّيدة مي ميقاتي، إلى كاتدرائية وستمنستر بالعاصمة البريطانيّة لندن، اليوم الإثنين، لتمثيل لبنان في مراسِم تشييع جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
ومن المقرر أن يتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع التاج الإمبراطوري على عربة المدفع الرسمية، على أن يجري نقله بواسطة إلى وندسور حيثُ ستدفن الملكة الراحلة مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاماً.
وصول #ميقاتي إلى كاتدرائيّة وستمنستر في #لندن لحضور تشييع #الملكة_إليزابيث#lebanon24 #لبنان https://t.co/EyT4PhD0c6#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/J1pVOZQIwT
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 19, 2022
وصول #ميقاتي إلى كاتدرائيّة وستمنستر في #لندن لحضور تشييع #الملكة_إليزابيث#lebanon24 #لبنان https://t.co/EyT4PhD0c6#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/J1pVOZQIwT