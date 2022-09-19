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لبنان

وصول ميقاتي إلى كاتدرائيّة وستمنستر في لندن لحضور تشييع الملكة إليزابيث

Lebanon 24
19-09-2022 | 05:12
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته السّيدة مي ميقاتي، إلى كاتدرائية وستمنستر بالعاصمة البريطانيّة لندن، اليوم الإثنين، لتمثيل لبنان في مراسِم تشييع جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع التاج الإمبراطوري على عربة المدفع الرسمية، على أن يجري نقله بواسطة إلى وندسور حيثُ ستدفن الملكة الراحلة مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاماً. 

 
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