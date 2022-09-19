وصول ميقاتي إلى كاتدرائيّة وستمنستر في لندن لحضور تشييع الملكة إليزابيث

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته السّيدة مي ميقاتي، إلى كاتدرائية وستمنستر بالعاصمة البريطانيّة لندن، اليوم الإثنين، لتمثيل لبنان في مراسِم تشييع جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع التاج الإمبراطوري على عربة المدفع الرسمية، على أن يجري نقله بواسطة إلى وندسور حيثُ ستدفن الملكة الراحلة مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاماً.