Advertisement

لبنان

توتر في محيط قصر العدل.. وهرجٌ ومرجٌ بين محتجين وعناصر الجيش (فيديو)

Lebanon 24
19-09-2022 | 05:26
A-
A+
Doc-P-991998-637991873211112713.JPG
Doc-P-991998-637991873211112713.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكالٌ أمام مدخل قصر العدل في بيروت بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش الذين حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر من أجل تمكين القضاة والمحامين من الدخول والخروج إلى المكان.
Advertisement
 
وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار إلا أنه جرت محاولة أخرى لاقتحام المكان.
 
وحالياً، فإن الاعتصام سيبقى قائماً بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.
 
وتزامناً مع الاعتصام، عمد محتجون آخرون إلى قطع الطريق في محيط قصر العدل بحاويات النفايات وتحديداً عند الطريق التي تربط مبنى الأمن العام بمنطقة الطيونة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-09-19
05:00 | 2022-09-19
04:00 | 2022-09-19
06:07 | 2022-09-19
05:42 | 2022-09-19
05:33 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website