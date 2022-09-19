توتر في محيط قصر العدل.. وهرجٌ ومرجٌ بين محتجين وعناصر الجيش (فيديو)

وقع إشكالٌ أمام مدخل قصر العدل في بيروت بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش الذين حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر من أجل تمكين القضاة والمحامين من الدخول والخروج إلى المكان.

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وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار إلا أنه جرت محاولة أخرى لاقتحام المكان.

وحالياً، فإن الاعتصام سيبقى قائماً بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.

وتزامناً مع الاعتصام، عمد محتجون آخرون إلى قطع الطريق في محيط قصر العدل بحاويات النفايات وتحديداً عند الطريق التي تربط مبنى الأمن العام بمنطقة الطيونة.