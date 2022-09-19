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لبنان

آخر كلامٍ عن "الفيول الإيراني" للبنان.. مسؤولٌ في طهران يُعلن أمراً جديداً!

Lebanon 24
19-09-2022 | 05:33
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن طهران تحاول مساعدة لبنان على حل مشاكله الاقتصادية، ولا سيما بشأن الطاقة، وأضاف: "من هذا المنطلق تأتي منحة النفط للبنان".
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وأوضح كنعاني أنه "في إطار العلاقات الجيدة والبناءة مع لبنان، فإنه لدينا تواصل مع الحكومة هناك، ولا سيما وزارة الطاقة"، مشيراً على أن "مساعدة دول المنطقة هي جزء من سياساتنا، وهذا ينطبق على لبنان أيضا".

ولفت إلى أنّه "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، أعلنت إيران استعدادها لدعم لبنان"، مؤكداً أنّ "الحوار بين البلدين مستمر بهذا الخصوص"، وأضاف: "إيران مستعدة لحل مشاكل هذا البلد لا سيما في المجال الاقتصادي في إطار المصالح الثنائية".

وكشف كنعاني أن "التفاوض مع لبنان يجري في إطار حزمة متكاملة لحل مشكلاته بشأن النفط والكهرباء والطاقة"، معلنا أنه "لا حديث عن تقديم أي منح مجانية".

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