حمية رعى اجتماعاً بحث في الأوضاع المالية للطيارين

رعى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، اجتماعاً في مكتبه في الوزارة اليوم، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ضم كلا من رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ووفد من نقابة الطيارين العاملين في الشركة "برئاسة نقيب الطيارين ايهاب سلامة، وذلك استكمالاً للنقاش الذي جرى في شهر آب الماضي حول تحسين الأوضاع المالية لطياري الشركة.

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واثنى حميه خلال الاجتماع على "الإيجابية التي أبداها الجميع بالإنفتاح للوصول الى تفاهمات تلحظ مطالب نقابة الطيارين من جهة، وديمومة استمرار عمل شركة طيران الشرق الأوسط من جهة ثانية، بما يؤمن عمل مطار رفيق الحريري الدولي وجميع شركات الطيران في جميع المواسم، كون ذلك يدخل ايرادات اضافية الى الخزينة العامة وينشط الحركة الاقتصادية والسياحية في البلد".



واشار حميه الى ان التفاهمات التي حصلت اليوم، راعت الواقع الذي يمر به البلد"، لافتا الى ان "التوصل الى قواسم مشتركة بين النقابة والشركة الوطنية كان بدافع الحرص على دورها وديمومة عملها، وكذلك تعزيز وضع الطيارين لما يمثله ذلك على صعيد المصلحة الوطنية".