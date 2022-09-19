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لبنان

عون التقى فرونتسكا: مفاوضات الترسيم باتت في مراحلها الأخيرة

Lebanon 24
19-09-2022 | 06:24
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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ان "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له"، مشيرا الى ان "التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم".

 
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وخلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اعرب الرئيس عون عن امله في ان" يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب".

 

وجدد عون "تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701"،  لافتاً الى "أهمية تطبيق كل مندرجاته".

 
 

 ورأى ان" التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني امر ضروري، لتأمين نجاح مهمة حفظ  الامن والسلام على الحدود"، مشددا على" وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين".

 

وكانت فرونتسكا  اطلعت الرئيس عون، على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي  للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم الى الجيش اللبناني، كما وبحثت مع الرئيس عون في تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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