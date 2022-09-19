دبابة للعدو الصهيوني في مواجهة مراسل "المنار".. وهذا ما وثقه بالفيديو والصور

وثق مراسل قناة "المنار" علي شعيب التحركات المعادية لعناصر من جيش العدو الاسرائيلي، لدى قيامهم برفع سواتر ترابية خارج السياج التقني من خط الانسحاب في مزارع شبعا، من مسافة لا تتجاوز الثلاثة امتار.

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ونشر شعيب عبر مقاطع على حسابه على "تويتر" التحركات المعادية، وقال في أحد الفيديوهات: "هذا الجندي الاسرائيلي لا يجرؤ على الاقتراب مني أكثر لان مظلة الحماية هي التي تحمينا، وانا أتجرأ على الوقوف بوجه العدو الجبان هنا بفضل هذه الحماية".

"بفضل المقاومة .. وحدها" pic.twitter.com/Ykn9n6MwDN — علي شعيب || Ali Shoeib 🏴 (@alishoeib1970) September 19, 2022

ووثق شعيب مشاهد الجرافات والتحصينات الإسرائيلية المعادية الجديدة في مزارع شبعا.