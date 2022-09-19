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لبنان

دبابة للعدو الصهيوني في مواجهة مراسل "المنار".. وهذا ما وثقه بالفيديو والصور

Lebanon 24
19-09-2022 | 06:35
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وثق مراسل قناة "المنار" علي شعيب التحركات المعادية لعناصر من جيش العدو الاسرائيلي، لدى قيامهم برفع سواتر ترابية خارج السياج التقني من خط الانسحاب في مزارع شبعا، من مسافة لا تتجاوز الثلاثة امتار.
 
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ونشر شعيب عبر مقاطع على حسابه على "تويتر" التحركات المعادية، وقال في أحد الفيديوهات: "هذا الجندي الاسرائيلي لا يجرؤ على الاقتراب مني أكثر لان مظلة الحماية هي التي تحمينا، وانا أتجرأ على الوقوف بوجه العدو الجبان هنا بفضل هذه الحماية".
 
 
 
ووثق شعيب مشاهد الجرافات والتحصينات الإسرائيلية المعادية الجديدة في مزارع شبعا.
 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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