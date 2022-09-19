اعلام رئاسة الجمهورية يرد على خلف!

أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى "التغريدة" الصادرة عن النائب ملحم خلف.

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وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان: "يقتضي لفت عناية النائب خلف إلى أنَّ البيان الذي أشار إليه، يؤكد أن رئيس الجمهورية لم يتدخل في وقف التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان".



وأضاف: "بالتالي فإن "التغريدة" تصلح حجة على النائب خلف وليس على سواه".





وتابع: "إنَّ مكتب الإعلام إذ يكتفي بهذا الردّ التوضيحي، يأسف على الإصرار على تحوير الوقائع".

وتابع: "إنَّ مكتب الإعلام إذ يكتفي بهذا الردّ التوضيحي، يأسف على الإصرار على تحوير الوقائع".



وكان قد غرّد النائب ملحم خلف على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "رداً على ردّ المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري تاريخ 2022/9/19، وتأكيدًا على صحة أقوالنا "بتعطيل قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151" نُذكّر المكتب الإعلامي نفسه ببيانه الصادر عنه في 2021/6/3، المرفق أدناه". وكان قد غرّد النائب ملحم خلف على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "رداً على ردّ المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري تاريخ 2022/9/19، وتأكيدًا على صحة أقوالنا "بتعطيل قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151" نُذكّر المكتب الإعلامي نفسه ببيانه الصادر عنه في 2021/6/3، المرفق أدناه".

ردّاً على ردّ المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٩،