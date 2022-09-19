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لبنان

اعلام رئاسة الجمهورية يرد على خلف!

Lebanon 24
19-09-2022 | 09:32
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أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية،  إلى "التغريدة" الصادرة عن النائب ملحم خلف.
 
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وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان: "يقتضي لفت عناية النائب خلف إلى أنَّ البيان الذي أشار إليه، يؤكد أن رئيس الجمهورية لم يتدخل في وقف التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان".

وأضاف: "بالتالي فإن "التغريدة" تصلح حجة على النائب خلف وليس على سواه".


وتابع: "إنَّ مكتب الإعلام إذ يكتفي بهذا الردّ التوضيحي، يأسف على الإصرار على تحوير الوقائع".


وكان قد غرّد النائب ملحم خلف على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "رداً على ردّ المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري تاريخ 2022/9/19، وتأكيدًا على صحة أقوالنا "بتعطيل قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151" نُذكّر المكتب الإعلامي نفسه ببيانه الصادر عنه في 2021/6/3، المرفق أدناه".
 
 ردّاً على ردّ المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٩،
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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