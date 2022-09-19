بعد التوتر.. كيف يبدو المشهد من محيط قصر عدل بيروت؟

تسودُ أجواءٌ من الهدوء في محيط قصر عدل بيروت، وذلك بعد توترٍ في المكان خلال اعتصامٍ نفذه أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا.

وتوافد المحتجون منذ الصباح إلى منطقة قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وتخلل ذلك هرجٌ ومرجٌ مع عناصر الجيش.

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وخلال الاعتصام، تمكّن المحتجون من إزالة البوابة الحديدية عند المدخل الرئيسي لقصر العدل، وسط انتشارٍ كثيف لعناصر الجيش وقوة من فرقة مكافحة الشغب.

إلى ذلك، أكّد عددٌ من الناشطين أنه سيتم إعطاء مُهلة لإطلاق سراح زكريا ورستم حتى الساعة 7 مساءً، مشيرين إلى أنه في حال لم يتحقق هذا المطلب، فإن التصعيد سيبدأ في الشارع في مختلف المناطق.

وتزامناً مع الاعتصام، عمد محتجون آخرون إلى قطع الطريق في محيط قصر العدل بحاويات النفايات وتحديداً عند الطريق التي تربط مبنى الأمن العام بمنطقة الطيونة.