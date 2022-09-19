الأسمر طالب بمد يد العون لمؤسسات المياه في لبنان

أعلن رئيس "الاتحاد العمالي العام في لبنان" بشارة الأسمر، رفضه للإستقالة التي أعلنها رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود.

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وأثنى الاسمر في بيان له، على مواقفه الرافضة للواقع القائم في المؤسسة وفي عاصمة الشمال المحرومة طرابلس من حيث عدم توافر الكهرباء والمحروقات للمولدات ممّا يؤدّي الى عدم القدرة على تأمين المياه لأهل طرابلس والشمال.

وطالب الأسمر كل "المقتدرين والمتمولين في الشمال وكل المنظمات الدولية والمحلية بمد يد العون والمساعدة لمؤسسة مياه لبنان الشمالي وكل مؤسسات المياه في لبنان لتتمكن من القيام بواجب الحد الأدنى تجاه المواطن المعذب".



وشدد الأسمر على "ضرورة عودة النقيب كمال مولود عن استقالته وإكمال مسيرته الوظيفية والنقابية لما يتمتع به من حس مسؤول ومن متابعة دائمة للواقع السيء الذي تعيشه المؤسسة وجميع المستفيدين من عطاءاتها في طرابلس ولبنان الشمالي".

