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لبنان

أقدما على عدة عمليات سلب بقوة السلاح.. هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

Lebanon 24
19-09-2022 | 07:42
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عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة كل من الموقوفين: خ. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)، م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)، لإقدامهما بأوقات وتواريخ مختلفة بجرائم سلب بقوة السلاح على متن دراجة آلية في مناطق: باب الرمل، شكا والبترون. كما تبيّن انهما من أصحاب السوابق بجرائم: خطف، سرقة، تعاطي مخدرات.

 
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لــذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية الكائن في سراي طرابلس بجانب قصر عدل طرابلس، أو الاتصال على الرقم: 443889-06، أو 423039-06، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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