نشاط ترفيهي رياضي للنزلاء الأحداث في سجن رومية

نظّمت اللجنة النسائية والإنسانية في الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة (Lebanese Badminton Federation) بالتعاون مع المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، يوما ترفيهيا رياضيا هادف من ضمن برنامج "الرياضة تجمع وتنمّي" الذي يعمل عليه الإتحاد منذ فترة بهدف تنمية المجتمع من خلال الرياضة وذلك في سجن الاحداث في رومية، بحضور رئيس الاتحاد اللبناني نائب رئيس الإتحاد الدولي للعبة السّيّد جاسم قانصو، قاضي الأحداث في بيروت فاطمة ماجد، رئيس قسم الأحداث-سجن رومية الرائد حسين سلهب، نائب رئيس اتحاد اللعبة السيدة رولا مجذوب قباني، الامين العام بول روكز، وأعضاء الإتحاد غالب فقيه وعلي كزما، أعضاء اللجنة المنظمة السيدة ميرنا حلال والانسة غريس عبيد.

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بدأ النشاط بكلمة من رئيس الاتحاد السّيّد قانصو والقاضية فاطمة ماجد، تلاها كلمة المسؤول الإعلامي السيّد انطوني مجدلاني.



من بعدها تنافَسَ السجناء بين بعضهم البعض بالألعاب الرياضية التي تنمّي روح الجماعة، وتهدف بالوقت ذاته إلى نشر الأمل. ثم شارك لاعبو المنتخب الأحداث باللعب.

وفي ختام اللقاء، وزعوا عليهم حقائب مدرسية بداخلها ملابس وأحذية وقرطاسية، ووعدهم رئيس الإتحاد بالعودة إليهم في القريب العاجل.