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لبنان
بري: مجلس النواب مصر على إنجاز ما هو مطلوب على صعيد التشريعات
Lebanon 24
19-09-2022
|
08:15
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.
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وجدد الرئيس بري جدد على إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الاطار وحفظ حقوق المودعين
واستقبل أيضاً سفير بلجيكا الجديد كوين فيرفايكي في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان.
وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وآخر المستجدات خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا.
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