بري: مجلس النواب مصر على إنجاز ما هو مطلوب على صعيد التشريعات

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.وجدد الرئيس بري جدد على إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الاطار وحفظ حقوق المودعينواستقبل أيضاً سفير بلجيكا الجديد كوين فيرفايكي في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان.وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وآخر المستجدات خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا.