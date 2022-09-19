مولوي تلقى اتصالا من وزير الداخلية الكويتي بالوكالة: الأجهزة الأمنية بالمرصاد

Advertisement

تلقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اتصالاً هاتفياً من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في دولة الكويت الشقيقة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، في إطار التنسيق الدائم بين الجانبين.وجرى البحث في ضبط محاولات تهريب المخدرات الى دول الخليج العربي وآخرها إحباط محاولة تصدير حبوب الكبتاغون الى السودان كوجهة أولى ومنها الى الكويت داخل شحنة من العنب بالتعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية المتمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.وأثنى مولوي على التنسيق الحاصل ،مشدداً على "ضرورة تكثيفه لمحاربة أي طريقة لتصدير الأذى الى المجتمعات العربية كافة".وإذ شدد على "العلاقات المتينة بين الجانبين اللبناني والكويتي"، أكد أن "لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي"، مشددا على أن "الأجهزة الأمنية ستكون كما دائما بالمرصاد منعاً لأي محاولة للمساس بأمن لبنان وأشقائه".