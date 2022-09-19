لموظفي القطاع العام.. اليكم هذا الاعلان من وزارة المالية!

أعلنت وزارة المالية أنها أنهت جميع المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية للموظفين الإداريين في القطاع العام عن شهرَي تموز وآب، وقد تمّ تحويل الشيكات الخاصة بهم إلى مصرف لبنان.

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