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لبنان

لموظفي القطاع العام.. اليكم هذا الاعلان من وزارة المالية!

Lebanon 24
19-09-2022 | 08:48
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أعلنت وزارة المالية أنها أنهت جميع المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية للموظفين الإداريين في القطاع العام عن شهرَي تموز وآب، وقد تمّ تحويل الشيكات الخاصة بهم إلى مصرف لبنان.
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وزارة المالية

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