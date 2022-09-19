سفير أوكرانيا: وجدنا طرقاً موازية لتزويد لبنان الحبوب والقمح

كشف السفير الاوكراني ايهور اوستاش، أن بلاده حالياً وجدت طرقاً موازية لتزويد لبنان الحبوب والقمح".

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وخلال رعايته افتتاح مهرجان الافلام السينمائية الاوكرانية الخامس في صالة سينما "ريفولي" في صور، قال اوستاش: "في الوقت الحالي، تقريبا 62 في المئة من جميع واردات الحبوب في لبنان تأتي من أوكرانيا، سندعم لبنان وسنقف بجانب أصدقائنا في لبنان".

واشار الى ان "لبنان اول من ندد بالعدوان الروسي على بلدنا وشعبنا إنها رسالة خاصة جدًا الى جميع الأوكرانيين، والى كل البلدان، وبالطبع من جانبنا نحاول دعم لبنان".

وقال: "كما تعلمون أوكرانيا هي المورد الرئيسي للحبوب والقمح إلى لبنان، أي أكثر من 80% من حاجات اللبنانيين، حاليا وجدنا طرقًا موازية لتزويد لبنان الحبوب والقمح، وأرسلنا بالفعل 3 دفعات من المساعدات الإنسانية من لبنان إلى أوكرانيا".

وأضاف: "نقدر دور الحكومة اللبنانية التي كانت الأولى عربيا التي نددت بالعدوان الروسي على بلدنا وشعبنا، إنها رسالة خاصة جدًا الى جميع الأوكرانيين والى كل البلدان، وبالطبع من جانبنا نحاول دعم لبنان والحكومة اللبنانية. كما اننا نشعر بدعم قوي جدا من اللبنانيين".

وعن الاوضاع في اوكرانيا، قال اوستاش: "بدأ الجيش الأوكراني بتحرير مقاطعة خاركيف، واستعدنا حوالى 6 آلاف كيلومتر مربع، ولكن عندما استعدنا إيزيوم تكشفت مأساة مروعة في إيزويم، كما كان الحال في بوتشا في مقاطعة كييف، قُتل أكثر من 550 شخصًا مدنيًا. الآن قمنا بدعوة الكثير من شركائنا في المنظمات الدولية، وخصوصا الأمم المتحدة، لأننا نحاول جميعًا معاقبة جميع الجنود الروس الذين ارتكبوا هذه الجرائم على أراضي أوكرانيا، في بوتشا وإيزيوم وماريوبول ومدن أخرى".

وأضاف: "هذا الدعم الدولي مهم جدًا لنا. كما تعرفون تدعمنا الدول الأوروبية، وجميع الدول الديموقراطية في العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان وأوستراليا وكوريا الجنوبية والعديد من البلدان الأخرى دعمت أوكرانيا. نحن نقدر حقًا هذه المساعدة".

وتوجه بالشكر الى مدينة صور ولدارة سينما "ريفولي" لاستضافتهما الفيلم وعرضه في الصالة، مؤكدا ان "مدينة صور هي من المدن اللبنانية التي تعتز بصداقة اهلها وفيها جالية اوكرانية".