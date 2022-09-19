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لبنان

فياض بحث مع السهلاوي في المساعي القطرية لمساعدة لبنان في قطاع الطاقة

Lebanon 24
19-09-2022 | 10:06
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 إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين لا سيما متابعة المساعي القطرية لمساعدة لبنان في المواضيع المختلفة ومن ضمنها قطاع الطاقة والموارد النفطية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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وليد فياض

قطر

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