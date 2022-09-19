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لبنان

إبتزّ قاصرا ووالدتها عبر الـ"WhatsApp".. وهذا مصيره

Lebanon 24
19-09-2022 | 10:19
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة لتقصي الجرائم وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد المواطنين من مواليد عام 2003، بابتزاز فتاة قاصر ووالدتها عبر تهديدهما بنشر فيديوهات وصور غير لائقة للفتاة مستخدماً الـ"WhatsApp".
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على الأثر، كلفت المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة للعمل على رصد المشتبه به وتوقيفه.

بتاريخ 7-9-2022 وفي محلة صيدا، قامت قوة من هذه المجموعة بتوقيفه وضبط هاتفه الذي عثر بداخله على فيديوهات عائدة للفتاة استخدمها الموقوف في عملية الابتزاز.

أودع المرجع المختص، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تكرّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الطلب من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.

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