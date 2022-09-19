الدخان غطّى المنطقة.. حريقٌ في الزلقا عند الطريق البحريّة (صور)

اندلع حريقٌ كبير عند الطريق البحرية في منطقة الزلقا وتحديداً قرب معمل يارد، من دون أن تعرف الأسباب حتى الساعة.

وحصل "لبنان24" على صورٍ توثق الحريق الذي اندلع، علماً أن فرق الإطفاء وصلت إلى المكان والعمل جارٍ على إخماده.